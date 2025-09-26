L'Ultrason Academy recrute ceux qui n’aiment pas se taire

L’Ultrason Academy est une école de radio entièrement axée sur la pratique, structurée en deux étapes : une phase de découverte suivie d’une phase de formation. Dès octobre et jusqu’en décembre, les académiciens prendront place derrière un micro pour la phase de découverte. Chaque semaine, les futurs animateurs et animatrices présenteront des chroniques intégrées aux émissions existantes, en après-midi ou le week-end. À partir de février et jusqu’en juin 2025, la deuxième phase sera consacrée à la formation : les six candidats les plus motivés y apprendront l’animation et la réalisation, avec pour objectif de présenter dès l’été leur propre émission. De leur côté, les journalistes rejoindront progressivement la rédaction dès octobre afin de réaliser les flashs "Actu région", d’annoncer la météo et de conduire des interviews de personnalités locales.

