La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:50

L'Ultrason Academy recrute ceux qui n’aiment pas se taire


Notez


Ultrason, radio locale de la région de Nivelles en Belgique, lance la 10e édition de son "Ultrason Academy," sa formation gratuite pour devenir animateur ou journaliste radio. Cette formation se déroule avec l’aide de coachs expérimentés : Lucas (Tipik/TV Com), Florentin, Quentin (NRJ) et Gaby. Elle est supervisée par Nicolas, président d’Ultrason, actif en radio depuis plus de 20 ans.



Vous aimerez aussi

L’Ultrason Academy est une école de radio entièrement axée sur la pratique, structurée en deux étapes : une phase de découverte suivie d’une phase de formation. Dès octobre et jusqu’en décembre, les académiciens prendront place derrière un micro pour la phase de découverte. Chaque semaine, les futurs animateurs et animatrices présenteront des chroniques intégrées aux émissions existantes, en après-midi ou le week-end. À partir de février et jusqu’en juin 2025, la deuxième phase sera consacrée à la formation : les six candidats les plus motivés y apprendront l’animation et la réalisation, avec pour objectif de présenter dès l’été leur propre émission. De leur côté, les journalistes rejoindront progressivement la rédaction dès octobre afin de réaliser les flashs "Actu région", d’annoncer la météo et de conduire des interviews de personnalités locales.


Déjà plus d’une cinquantaine de talents formés

Depuis sa création en 2016, l’Ultrason Academy a permis à plus d’une cinquantaine de jeunes de se lancer dans la radio. Plusieurs d’entre eux ont transformé cette expérience en véritable tremplin professionnel, décrochant un emploi comme animateur ou journaliste au sein de médias actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi ces anciens académiciens figurent Delphine (TVCom), Tanguy (NRJ), Alexandre et Amaury (RTL), Lavinia et Tiffany (Radio Contact), Maud et Antoine (Nostalgie/NRJ), Arthur, Jérémie et Alex (RTBF), Julia, Carole et Loïc (LN24), Victoria et Gerlando (Fun Radio) ainsi que Lucas (Tipik/TVCom).

L'Ultrason Academy recrute ceux qui n’aiment pas se taire

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 octobre

Sur ultrasonacademy.be, les candidats intéressés trouveront toutes les informations utiles sur la formation, avec notamment des témoignages d’animateurs et de journalistes passés par l’Ultrason Academy. Ils pourront également découvrir le profil des coachs, poser leurs questions et s’inscrire pour participer à la prochaine session.
Les formations en animation et en journalisme se déroulent dans les studios de la radio Ultrason, idéalement situés à deux pas de la gare de Nivelles. L’âge minimum requis est de 14 ans pour l’animation et de 18 ans pour le journalisme. Les candidatures sont ouvertes du 1er septembre au 2 octobre via le formulaire disponible en ligne.

Tags : animateur, Belgique, formation, journaliste, Nivelles, Ultrason Academy



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 25 Septembre 2025 - 06:50 En Suède, la radio traditionnelle perd du terrain face au numérique €

Mercredi 24 Septembre 2025 - 08:50 Audio Time 2025 : la radio en direct atteint 87% de la population chaque semaine €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication