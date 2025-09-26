L'Ultrason Academy recrute ceux qui n’aiment pas se taire

-
L’Ultrason Academy est une école de radio entièrement axée sur la pratique, structurée en deux étapes : une phase de découverte suivie d’une phase de formation. Dès octobre et jusqu’en décembre, les académiciens prendront place derrière un micro pour la phase de découverte. Chaque semaine, les futurs animateurs et animatrices présenteront des chroniques intégrées aux émissions existantes, en après-midi ou le week-end. À partir de février et jusqu’en juin 2025, la deuxième phase sera consacrée à la formation : les six candidats les plus motivés y apprendront l’animation et la réalisation, avec pour objectif de présenter dès l’été leur propre émission. De leur côté, les journalistes rejoindront progressivement la rédaction dès octobre afin de réaliser les flashs "Actu région", d’annoncer la météo et de conduire des interviews de personnalités locales.
Déjà plus d’une cinquantaine de talents formés
Depuis sa création en 2016, l’Ultrason Academy a permis à plus d’une cinquantaine de jeunes de se lancer dans la radio. Plusieurs d’entre eux ont transformé cette expérience en véritable tremplin professionnel, décrochant un emploi comme animateur ou journaliste au sein de médias actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi ces anciens académiciens figurent Delphine (TVCom), Tanguy (NRJ), Alexandre et Amaury (RTL), Lavinia et Tiffany (Radio Contact), Maud et Antoine (Nostalgie/NRJ), Arthur, Jérémie et Alex (RTBF), Julia, Carole et Loïc (LN24), Victoria et Gerlando (Fun Radio) ainsi que Lucas (Tipik/TVCom).
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 octobre
Les formations en animation et en journalisme se déroulent dans les studios de la radio Ultrason, idéalement situés à deux pas de la gare de Nivelles. L’âge minimum requis est de 14 ans pour l’animation et de 18 ans pour le journalisme. Les candidatures sont ouvertes du 1er septembre au 2 octobre via le formulaire disponible en ligne.