L’UDECAM lance son outil de mesure de l’empreinte environnementale globale

La solution élaborée par Glimpact vise à mesurer l’impact environnemental des campagnes pluri média et à réduire leur impact sur le temps long en suivant 2 étapes. D'abord, une évaluation des performances des campagnes de communication et identification des leviers d'optimisation de leur performance. Sur la base des données de conception et d’un référentiel méthodologique, une mesure et une analyse rigoureuse de l’empreinte environnementale des campagnes sont réalisées. Ensuite, ces mesures et les optimisations mises en place en terme de réduction de l’empreinte environnementale, aboutissent à la création d’une dynamique vertueuse avec tous les acteurs (annonceurs, agences, régies, médias) pour fédérer le secteur autour de la transition écologique.