L'Onde Porteuse lance la formation "RougeMicro"

Le cursus est pensé pour que les stagiaires acquièrent les aptitudes recherchées dans tous les domaines de l'animation et du journalisme radiophonique. Cela passe par un travail personnalisé, de l'écriture au traitement de l'info en passant par l'interview et l'improvisation. Efficace et cohérente avec les attentes des radios associatives et des rédactions, cette formation se déroule en situation avec le studio équipé de l'Onde Porteuse. L'Onde Porteuse est une association citoyenne qui explore les différentes facettes de l'outil radiophonique à travers l'insertion, la formation, l'animation et la production. Elle se positionne comme un acteur responsable au service de ses partenaires.