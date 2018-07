L'Onde Porteuse dévoile son cycle de formation 2018-2019

Ces formations peuvent intéresser aussi bien les salariés et les bénévoles de radio, que les personnes en situation de reconversion ou les entreprises et collectifs désireux d’améliorer leur communication. "Notre pédagogie repose sur la mise en pratique immédiate et constante des apports théoriques" explique l'organisme de formation. L’Onde Porteuse propose également des formations à la carte et peut imaginer avec des programmes répondant aux besoins propres des salariés ou des structures. L'onde Porteuse peut intervenir directement au sein de votre structure, sur toute la France.Catalogue complet disponible ICI