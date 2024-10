L'INA lance une plateforme pour décrypter la TV et la radio grâce à l'IA

Le site data.ina.fr permet d’exploiter les données de référence de la télévision et de la radio françaises grâce à des outils d’IA, dont un algorithme développé par les équipes de recherche de l’INA. Très accessible grâce à la datavisualisation, la plateforme met ainsi en lumière des tendances statistiques majeures des médias et de la société avec une approche à la fois transparente et pédagogique.Alimenté par des flux de 20 chaînes de télévision et de radio, le site permet d’explorer de manière personnalisée les grandes tendances de présence médiatique.À destination du grand public, journalistes, experts ou chercheurs, data.ina.fr permet d’accéder à des informations précieuses à travers des cartes et graphiques interactifs.