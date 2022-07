L'IAB France et La Mobile Marketing Association donnent naissance à Alliance Digital

Alliance Digitale entend également devenir une partie-prenante essentielle de l’écosystème numérique et contribuer à apporter des réponses aux grands enjeux que nous connaissons : innovation, environnement, souveraineté numérique, concurrence et protection des données, emploi et formation ou encore inclusion et diversité.

La nouvelle association permettra ainsi de répondre à une demande persistante des acteurs du secteur d’être représentés par une seule et unique entité, avec davantage de moyens et une identité plus affirmée dans le paysage interprofessionnel français. Elle saura également faire profiter à l’ensemble des membres de la mutualisation des savoir-faire et des compétences présentes au sein des deux associations mais aussi de leurs réseaux internationaux.