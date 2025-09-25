Alliance Digitale publie son Panorama 2025 de l’audio digital

Alliance Digitale publie la mise à jour 2025 de son Panorama de l’Audio Digital, livrable de référence pour les professionnels du marketing et des médias. Le rapport met en évidence la forte progression du secteur : en 2024, les investissements nets ont atteint 125 millions d’euros, soit une croissance de 26% par rapport à 2023. L’audio digital séduit désormais plus de 43 millions d’audionautes mensuels, confirmant son rôle clé dans les stratégies de communication.

Le baromètre programmatique S1 2025 montre une progression de + 23.4 % des investissements et une hausse de + 29.4% des impressions. Le nombre d’annonceurs présents s’établit à 1 572 en 2024 (+ 5% en un an), traduisant un ancrage croissant du média dans les plans médias. Les secteurs les plus actifs sont la distribution, l’automobile, le tourisme...