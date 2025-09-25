La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 25 Septembre 2025 - 08:25

Alliance Digitale publie son Panorama 2025 de l’audio digital


Notez


Avec plus de 43 millions d’audionautes mensuels et 125 millions d’euros investis en 2024 (+ 26 % vs 2023), l’audio digital poursuit sa montée en puissance. Alliance Digitale publie son Panorama 2025, offrant une vision détaillée du marché, de ses annonceurs et de ses dynamiques.



Vous aimerez aussi
Alliance Digitale publie la mise à jour 2025 de son Panorama de l’Audio Digital, livrable de référence pour les professionnels du marketing et des médias. Le rapport met en évidence la forte progression du secteur : en 2024, les investissements nets ont atteint 125 millions d’euros, soit une croissance de 26% par rapport à 2023. L’audio digital séduit désormais plus de 43 millions d’audionautes mensuels, confirmant son rôle clé dans les stratégies de communication.
Le baromètre programmatique S1 2025 montre une progression de + 23.4 % des investissements et une hausse de + 29.4% des impressions. Le nombre d’annonceurs présents s’établit à 1 572 en 2024 (+ 5% en un an), traduisant un ancrage croissant du média dans les plans médias. Les secteurs les plus actifs sont la distribution, l’automobile, le tourisme... 

Pour Arthur Millet, directeur général de l’Alliance Digitale, "cette mise à jour du Panorama offre aux marques et agences une vision claire et structurée de l’audio digital en France. Elle permet de comprendre l’évolution des usages, des inventaires et des opportunités pour maximiser l’impact des campagnes". Par ailleurs, l’étude dresse également la cartographie des acteurs (éditeurs, DSP, SSP, hébergeurs, adserveurs et acteurs de la monétisation). et se positionne comme un outil opérationnel destiné à accompagner les annonceurs dans un environnement en pleine mutation.

Le document est disponible en téléchargement ICI.

Tags : Alliance Digitale, Arthur Millet, audio digitale, publicité digitale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 18 Septembre 2025 - 07:55 L’audio digital B2B gagne du terrain dans les stratégies de communication  €

Vendredi 7 Mars 2025 - 08:50 Bauer Media Audio lance audioXi au Royaume-Uni €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication