Alliance Digitale publie son Panorama 2025 de l’audio digital

Alliance Digitale publie la mise à jour 2025 de son Panorama de l’Audio Digital, livrable de référence pour les professionnels du marketing et des médias. Le rapport met en évidence la forte progression du secteur : en 2024, les investissements nets ont atteint 125 millions d’euros, soit une croissance de 26% par rapport à 2023. L’audio digital séduit désormais plus de 43 millions d’audionautes mensuels, confirmant son rôle clé dans les stratégies de communication.
Le baromètre programmatique S1 2025 montre une progression de + 23.4 % des investissements et une hausse de + 29.4% des impressions. Le nombre d’annonceurs présents s’établit à 1 572 en 2024 (+ 5% en un an), traduisant un ancrage croissant du média dans les plans médias. Les secteurs les plus actifs sont la distribution, l’automobile, le tourisme...
Pour Arthur Millet, directeur général de l’Alliance Digitale, "cette mise à jour du Panorama offre aux marques et agences une vision claire et structurée de l’audio digital en France. Elle permet de comprendre l’évolution des usages, des inventaires et des opportunités pour maximiser l’impact des campagnes". Par ailleurs, l’étude dresse également la cartographie des acteurs (éditeurs, DSP, SSP, hébergeurs, adserveurs et acteurs de la monétisation). et se positionne comme un outil opérationnel destiné à accompagner les annonceurs dans un environnement en pleine mutation.