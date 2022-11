L'EAR National, c'est demain jeudi à 08h

Cette saison, deux stations catalyseront l'attention des professionnels. D'abord, France Inter qui, après un changement au poste de directrice, devra maintenir sa place de première radio de France. Europe 1 devrait également retenir l'attention. Après l'arrivée de Donat Vidal Revel au poste de directeur général et après de nombreuses adaptations, tant en interne que sur la grille, la station a désormais pour mission de stopper l'érosion de son audience.

Chez les Musicales, on suivra avec intérêt l'évolution des audiences de Nostalgie. La station a le vent dans le dos pour continuer son avancée. C'est l'inverse pour Virgin Radio qui s'apprête à tourner une page et à repartir de zéro, dès le 1er janvier prochain ce qui, assurément, créera une vraie confusion chez les auditeurs.