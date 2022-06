L'Arcom fait le bilan de ses activités

Le CSA a autorisé la société nationale de programme Radio France sur 30 fréquences pour la diffusion des services France Inter, France Info, France Bleu Azur et France Bleu Provence. Il s’agit de fréquences conçues pour équiper les tunnels routiers et autoroutiers des agglomérations de Nice et de Toulon. En 2021, le CSA et les CTA ont délivré 70 autorisations de modification des paramètres techniques d’autorisation, sollicitées par des radios privées. Deux demandes ont également été refusées. Par ailleurs, 28 demandes concernant des codes RDS ont également été traitées. Le Conseil a aussi autorisé 174 demandes de modification de paramètres techniques d’autorisations formulées par la société nationale de programme Radio France.