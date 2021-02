L'ARCEP et le CSA publient leur référentiel commun

Les données partagées dans cette première édition du référentiel soulignent le développement toujours plus important de l’internet haut et très haut débit en France (30 millions d’abonnements internet fixe actifs fin juin 2020), alors que 88 % de la population française utilise internet et 78 % en fait un usage quotidien. L’augmentation de la pénétration d’internet et l’accroissement de la qualité de service ont contribué à l’intensification des usages nécessitant un accès au réseau. Ainsi, l’utilisation des services de messagerie en ligne et des réseaux sociaux, le suivi de l’actualité, le visionnage de vidéos, les achats en ligne ou encore l’écoute de la musique en streaming ne cessent de progresser au sein de la population.

En termes d’équipements pour accéder à ces différents services, le taux de pénétration des smartphones poursuit son augmentation (76 % des 11 ans et plus, soit plus 2 points en un an). Le téléviseur, qui demeure le 1er équipement des foyers devant l’ordinateur et les tablettes, est de plus en plus connecté : 82% des téléviseurs disposent d’une connexion à internet en 2020 (+ 3.7 points en un an) et leur usage se concentre essentiellement sur la consommation de vidéo.