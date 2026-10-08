L’ANFR recense 72 816 sites de réseaux mobiles autorisés en France €

Cartoradio permet de visualiser les sites radioélectriques autorisés par l’ANFR sur le territoire, ici dans Paris, et de consulter leur implantation géographique. La plateforme permet de zoomer sur une zone et d’identifier les sites autorisés ainsi que les opérateurs concernés. Source : Cartoradio – ANFR.
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