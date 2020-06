L'ACPM labellise les premières plateformes de diffusion de podcasts

Désormais, tout podcast diffusé par ces deux services, Acast et Ausha, peut prétendre à entrer dans les classements de l'ACPM et s'engager dans la transparence de la diffusion de ses chiffres. Ces chiffres de diffusion des podcasts de l'ACPM seront envoyés chaque mois sous la forme de 3 classements (par groupes, par marques et par podcasts). Déjà présente, par le biais de la certification de plus de 1 400 webradios depuis 2013 et la création d'un événement annuel dédié "Innov Audio", l'ACPM renforce ainsi son rôle de tiers de confiance et sa présence dans le monde de l’audio et propose à ses adhérents une certification pour l'ensemble des supports Audios Digitaux. Cette certification podcasts est accessible à tous les podcasts, natifs ou replay, dès 750 euros par an.