À la tête de la direction de l'antenne depuis… 1996, Olivier Cordier en a croisé des touristes sur les bords de la Côte d'Azur. Sa longévité lui permet de prendre du recul et d'analyser, au mieux, ce qui marche pour sa radio. Car Kiss FM a une vraie particularité : son territoire, et ses milliers de juillettistes ou d'aoûtiens qui viennent profiter de ces sublimes coins de paradis. Un plus pour la radio dans le développement de sa marque ? "Il est vrai que la population triple ou quadruple pendant l'été, mais ce n'est pas pour autant que nous délaissons nos auditeurs fidèles. On continue de parler à nos locaux avec une grille de programmes légèrement remaniée. On en profite pour parler aux estivants. C'est une véritable alchimie entre nos rendez-vous habituels et récurrents ainsi que l'annonce et la mise en avant des loisirs, concerts ou festivals", présente Olivier Cordier, bien entouré et épaulé par la grosse vingtaine de collaborateurs à la radio (dont 14 sont salariés à temps plein).

Kiss FM garde la ligne pendant les vacances
Rédigé le Mardi 17 Juillet 2018