Keynote "France Culture un média global" au Salon de la Radio

Avec 2.5% d’audience cumulée en semaine, soit 1 340 000 auditeurs quotidiens en semaine, France Culture a battu, lors de la dernière 126 000 Radio, un record absolu et a gagné 106 000 auditeurs en 1 an. Ces chiffres d’audience sont aussi confortés par des résultats numériques toujours en augmentation constante. Près de 20 millions de podcasts en décembre, 7.1 millions de visites tous supports sur le site, plus de 2 millions de vidéos en décembre 2017, 1.3 million de fans sur Facebook et 543 000 followers sur Twitter.Pour assister à cette présentation,animée par Jean-Charles Verhaeghe, téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI