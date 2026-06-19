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La voiture demeure de loin le principal environnement d’écoute de la radio, cité par 85% des répondants. Les autres supports arrivent nettement derrière, avec le smartphone à 33%, les postes radio et chaînes hi-fi à 24%, les enceintes connectées à 17% et l’ordinateur à 10%. Source : Insight Katz Radio Group, enquête en ligne auprès de 1 600 consommateurs américains de 18 ans et plus, T2 2026.
La voiture demeure de loin le principal environnement d’écoute de la radio, cité par 85% des répondants. Les autres supports arrivent nettement derrière, avec le smartphone à 33%, les postes radio et chaînes hi-fi à 24%, les enceintes connectées à 17% et l’ordinateur à 10%. Source : Insight Katz Radio Group, enquête en ligne auprès de 1 600 consommateurs américains de 18 ans et plus, T2 2026.
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Katz Radio Group analyse le lien durable entre les auditeurs et leurs stations préférées
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Rédigé le Vendredi 19 Juin 2026

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