Kantar s'intéresse à l'approche omnicanale en communication externe

Soulignons que 60% des consommateurs connectés affirment parler à leurs amis et à leur famille pour obtenir des informations sur les marques, et 56% disent faire confiance à cette source d'informations, ce qui donne le score de confiance le plus élevé : 93.

Par ailleurs, 50% des consommateurs connectés affirment se rendre sur des sites d'actualités pour rechercher des informations sur les marques et des services, et 38% font confiance aux informations qu'ils y trouvent.