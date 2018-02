Kantar TNS publie les résultats d'Africascope 2017

En moyenne, 91% des individus de 15 ans et plus regardent chaque jour la télévision soit : 16.6 millions de téléspectateurs. La part des personnes qui regardent la télévision quotidiennement, est globalement stable dans chacun des pays étudiés et oscille entre 86% au Mali et 96% au Gabon. La durée d’écoute moyenne quotidienne par individu est de 4h03, une durée stable par rapport à la précédente vague. Les téléspectateurs regardent en moyenne en 3.7 chaînes de TV par jour.

Parmi les chaînes nationales les plus regardées on trouve TFM et SEN TV au Sénégal, RTI 1 et 2 pour la Côte d’Ivoire, Canal 2 et CRTV au Cameroun, Molière TV et RTNC 1 en République démocratique du Congo, ORTM au Mali et enfin la TNB pour le Burkina Faso. Côté chaînes TV internationales et Panafricaines, les plus regardées sur la zone, sont principalement celles de divertissement ou d’information : Novelas TV, Trace Africa, TV5MONDE, Canal+ Sport, France 24 et Nollywood TV.