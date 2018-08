Kantar TNS publie les premiers résultats Africascope 2018

Sur le périmètre Africascope, les stations de radios africaines atteignent une part d'audience moyenne de 78% (variant de 35% en République du Congo, 55% au Gabon à 90% au Burkina Faso et au Sénégal). Parmi les plus écoutées localement on peut citer : Zik FM à Dakar, Radio Al Bayane à Abidjan la station nationale CRTV à Douala et Yaoundé, Top Congo à Kinshasa, Radio Congo à Brazzaville, Urban FM à Libreville, Radio Savane à Ouagadougou et à Bamako : Radio Liberté. Du côté des stations internationales, RFI est présent dans le TOP 3 des radios les plus écoutées dans 7 des 8 pays étudiés.

La radio est majoritairement écoutée sur un poste de radio, mais 59% de la population l'écoute également grâce à leur téléphone mobile équipé d'un récepteur FM, c'est même le premier mode d'écoute au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali. Au Gabon et en République du Congo l'écoute de la radio se fait également via la télévision (branchée à un décodeur) pour près d'une 1 personne sur 5.