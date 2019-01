Kantar Media publie son baromètre de l'Audio Digital

Après 9 mois de croissance continue, le 4e trimestre 2018 a marqué un ralentissement. Pour autant, le volume d'impressions servies s'établit à 1.203 milliards soit une hausse de 12% par rapport à 2017. Le secteur de la distribution (36%) reste leader mais recule au profit de l'automobile (12%) et du tourisme (9%). La marque Bouygues Télécom tient la première place du Top 10 des annonceurs. Suivent Intersport, Intermarché, SFR et Citroën.

Ce baromètre 2018 de l'Audio Digital a été réalisé par Kantar Media avec Deezer, Spotify, TargetSpot et NRJ Global.