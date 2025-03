Depuis le 13 février 2025, date symbolique de la Journée mondiale de la radio, K.I.F émet sur 105.2 FM à Charleroi, ainsi qu'en DAB+ à Charleroi, Mons et La Louvière. Déjà disponible sur 97.8 FM à Bruxelles et 107.1 FM à Namur, la radio renforce ainsi son maillage territorial et son engagement à offrir une programmation musicale variée à un public toujours plus large.

Fidèle à son ADN, K.I.F entend continuer de proposer un contenu axé sur la musique urbaine, qu’il s’agisse des dernières tendances ou des classiques qui ont marqué l’histoire du genre. La station se positionne comme un acteur incontournable de la scène musicale belge et un tremplin pour les nouveaux talents. Elle met également en avant la culture urbaine à travers des émissions et la couverture d'événements majeurs.