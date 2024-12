Jonathan Cyrenne, le créatif rigoureux

Jonathan Cyrenne a été journaliste, animateur, responsable marketing dans les médias traditionnels et numériques avant de prendre la direction générale de Country Pop 103.1, une station communautaire située à Louiseville, au Québec. Visionnaire et engagé, il plaide activement pour des solutions innovantes afin de relever les défis des médias locaux et communautaires, contribuant ainsi au dynamisme de l’industrie radiophonique canadienne.