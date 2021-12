"Ce que je trouve passionnant à la radio, c’est qu’avec une idée et un micro on invente et on plante un décor." Le nouveau décor favori de Johann Roques ? La nuit. Son podcast Heure Indue, journal d’un insomniaque, invite l’auditeur à accompagner la balade nocturne que Johann Roques et un compagnon de route vont vivre le temps d’une nuit.