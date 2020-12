Jean-Francis Pécresse : "Radio Classique ne coûte rien au contribuable"

LLPR - Laurence Ferrari est également présentatrice sur Cnews, Dimitri Pavlenko, chroniqueur, notamment, dans l’émission souvent controversée, d’Éric Zemmour... Estimez-vous que c’est une bonne publicité pour vous ou que cela peut nuire à l’image de Radio Classique ?

JFP - Non, leur présence sur Cnews n’entame en rien, leur parfaite intégrité et c’est bien là, l’essentiel. Ensuite, cela montre aussi la capacité des journalistes et des animateurs de Radio Classique à être présents sur d’autres médias. Mais, ne nous y trompons pas, Dimitri Pavlenko, par exemple, est animateur sur Radio Classique avant d’être chroniqueur sur Cnews.



LLPR - Est-ce que votre volonté, c’est de battre une fois pour toute, France Musique dans les audiences ?

JFP - Nous n’avons pas besoin de les battre, nous sommes déjà devant eux en part d’audience avec seulement 80 émetteurs, contre 500 pour France Musique et un budget annuel, cinq fois plus importants que le nôtre. Je rappelle que France musique est financé par nos impôts, alors que Radio Classique ne coûte rien au contribuable. Nous ne jouons pas dans le même jeu, mais, heureusement, l’arrivée du DAB+ va changer, en partie, la donne, en particulier sur les réseaux autoroutiers, où l’on va pouvoir enfin écouter, Radio Classique.



LLPR - Quel est l’importance du digital pour Radio Classique, aujourd'hui ?

JFP - Le digital est primordial. Nous sommes la première radio de musique classique sur le digital avec plus de 2 millions d’écoutes mensuelles. Les podcasts, ce sont 2.5 millions d’écoutes, chaque mois. Nous nous rejoignons également les autres radios françaises dans la création de cette plateforme numérique qui va proposer des contenus, cela prouve notre engagement dans ce domaine.