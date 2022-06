Jazz Radio dans le top 3 des radios préférées des chauffeurs VTC

Jazz Radio diffuse ses programmes en FM et en DAB+ dans plus de 80 villes en France (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Rouen, Toulon, Montpellier, Lens, Strasbourg, Nantes, Nice …).

Jazz Radio, format unique en France qui permet à un public large de découvrir la musique "Jazz and Soul", propose également sur son application mobile et son site internet, 25 webradios thématiques.

En mai 2022, Jazz Radio a totalisé 3.2 millions d’écoutes actives dans le monde.