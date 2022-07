Italie : deux fournisseurs en DAB+ étendent leur couverture

Ces deux fournisseurs de réseau DAB+ exploitent actuellement chacun sept multiplex dans les provinces de Florence, Pistoia, Prato, Arezzo et Sienne, et tous les deux ont récemment activé un émetteur DAB+ dans la ville médiévale de San Gimignano à Sienne. Toscana DAB fonctionne sur la fréquence 11B et diffuse le contenu de 16 radios Aeranti-Corallo , tandis que Radio Digitale Toscana dessert 17 des stations du conglomérat sur la fréquence 11C.Aeranti-Corallo a exprimé sa frustration envers l'Autorité nationale italienne de régulation des communications concernant la lenteur de l'attribution des fréquences DAB+ aux radios locales. Plusieurs régions d'Italie n'ont toujours pas de couverture locale en DAB+. L'autorité pourrait publier son nouveau plan national d'attribution des fréquences ce mois-ci, au plus tard, en septembre prochain...