Intermarché sur Europe 1 à l'occasion de la Foire aux Vins

En privilégiant la production locale depuis plus de 50 ans, Intermarché s'engage à faire du "mieux manger" une priorité. Cuisiner des produits frais, sains et accessibles à tous est aussi la mission que se donnent "La table des bons vivants" (11h-12h30 le samedi) et "La table du dimanche" (11h-12h30 le dimanche), émissions conviviales qui rassemblent celles et ceux partageant la passion de la table. Des valeurs communes qui ont conduit Lagardère Publicité News, Zenith et le département Content de Publicis Media à concevoir un dispositif de contenus invitant les lecteurs et auditeurs à découvrir les vignobles français, ainsi qu’une sélection d’accords mets/vins.