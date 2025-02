Intelligence Artificielle : 88% des Français connaissent l’IA générative, 39% l’utilisent

Parmi les nombreuses plateformes disponibles, ChatGPT d’OpenAI domine largement le marché français : 66% des utilisateurs d’IA générative déclarent s’en servir. Il est suivi par Gemini de Google (30 %) et Copilot de Microsoft (17%). D’autres solutions gagnent cependant du terrain : ChatGPT (en version payante est utilisée par 14% des sondés), DeepL (spécialisé dans la traduction et la rédaction, atteint 12%) et Mistral AI (la start-up française du secteur, est encore loin derrière avec seulement 6% d’utilisateurs).

L’intelligence artificielle générative est avant tout utilisée pour la recherche d’informations, avec 48% des Français qui s’en servent dans ce but. D’autres usages émergent : 38% l’utilisent pour rédiger des courriers et des mails. 36% s’en servent pour traduire des textes, 35% l’exploitent pour trouver de l’inspiration et générer des idées, 29% l’emploient pour créer des images, et 12 % pour générer de la musique ou des vidéos et 31% s’appuient sur l’IA pour synthétiser des documents et des données. Enfin, 14% l’utilisent pour l’aide aux devoirs.