Initial Studio réunit des faussaires dans un podcast

Ces escrocs sans scrupules ont contrefait puis vendu des faux billets, des faux millésimes et des contrefaçons d'œuvres d’art. Avec talent et désinvolture, ils ont secoué le monde de l’art et des enchères en trompant les plus grands experts et collectionneurs du monde entier. Les témoignages de proches, d’enquêteurs, de policiers, mais aussi de juges ou encore de victimes et des faussaires eux-mêmes vont faire découvrir aux auditeurs et auditrices l’ingéniosité de ces escrocs. Des faits divers rocambolesques dans lesquels la réalité dépasse la fiction.

Cette série documentaire s’articule autour de 5 épisodes dédiés aux plus grands maîtres de la contrefaçon : Ceslaw Bojarski, Elmyr de Hory, Robert Driessen, Les Beltracchi et Rudy Kurniawan.