Imagine La Radio lance une campagne et poursuit son développement

Imagine La Radio se décline en images et dans les salles obscures pour la saison estivale. Un clip reprenant les paysages haut-alpins a été dévoilé, il est sera diffusé pendant tout l'été, dans les cinémas du département des Hautes-Alpes (Briançon, Serre Chevalier, Guillestre et Gap) ainsi que sur les réseaux sociaux.

La station associative, présidée par Maxime Gallice, s’adresse aux résidents à l’année et aux vacanciers en haute saison à travers un programme mêlant de la musique pop, l'information locale, les agendas, les événements sportifs et culturels et la météo. Imagine La Radio a noué des partenariats avec les offices de tourisme du territoire.