"Idoles", une expo éphémère proposée par Nostalgie+

Salvatore Adamp était, juste derrière les Beatles, le 2e plus gros vendeur de disques du monde. Il figure d'ailleurs sur la "photo du siècle" prise par Jean-Marie Périer en avril 1966, qui réunit quarante-six vedettes françaises du "yéyé" et que les visiteurs pourront admirer à l'exposition. Élevé au rang de chevalier pour ce qu’il représente pour la culture belge et son identité musicale, le chanteur sera en concert les 14 et 24 septembre prochains, à Bruxelles au Cirque Royal et au Forum de Liège.

Nostalgie+ accueille donc Salvatore Adamo comme parrain emblématique de cette exposition belge, unique et originale : "Je suis très heureux que Nostalgie+ m'ai proposé de parrainer cette exposition tout à fait unique et originale et qui emmènera les visiteurs pour un voyage au cœur de la musique 60's et 70's. C'est un véritable plaisir pour moi que d'apporter mon soutien à cette initiative qui fait aussi la part belle aux chanteurs belges" a expliqué le chanteur, parrain de l'exposition.