Ici Première et Ici Musique enregistrent un été historique selon Numeris

Selon Numeris, les deux chaînes de Radio-Canada enregistrent à l’été 2025 leurs meilleures parts d’écoute estivales depuis l’instauration du PPM en 2008. Ici Première atteint 19.0%, contre 14.8% en 2024 et 16.9% en 2023. Ici Musique réalise une forte progression et atteint 9.4% (contre 6.4% en 2024). Plusieurs émissions se distinguent particulièrement sur Ici Première : "Tout un matin" obtient une part de 28.7%, "Le 15-18" 20,6 %, tandis que "Dessine-moi un matin" réalise 30.1% le samedi et 37.7% le dimanche. En information, "Midi info" progresse à 19.2% et "Le Radiojournal" de 08h enregistre un sommet à 27.5%.
La directrice générale de la Radio de Radio-Canada, Natacha Mercure, souligne : "L’engagement de l’auditoire témoigne de la pertinence de nos deux chaînes et de l’excellent travail de nos équipes. Ici Première est à la fois une référence et un carrefour d’échange essentiel pour aborder les sujets qui touchent les citoyens, tandis qu’Ici Musique se positionne comme un vecteur majeur pour la diffusion de la musique d’ici et la promotion de nouveaux talents".
La progression de Ici Musique est aussi notable par la durée d’écoute hebdomadaire, qui atteint 6.5 heures à l’été 2025, soit presque le double de l’été 2023 (3.7 heures). Les soirées de fin de semaine enregistrent de fortes hausses, avec "C’est si bon" à 18.2%.
Cette dynamique illustre le rôle accru de la chaîne dans la mise en valeur de la musique locale et des nouveaux talents. Ces performances s’inscrivent aussi dans l’évolution des usages numériques : tous les contenus d’Ici Première et d’Ici Musique sont accessibles en direct et en rattrapage via la plateforme OHdio, qui renforce sa place au cœur de l’écosystème audio public.
