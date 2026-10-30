ICI lance un podcast sur la traque de Patrice Alègre

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Avec cette nouvelle production audio, ICI revient sur une enquête criminelle qui a duré plusieurs années avant l'arrestation de Patrice Alègre, le 5 septembre 1997, à Toulouse. Le suspect, alors âgé de 29 ans, était recherché pour des viols et des meurtres commis principalement en Haute-Garonne. La mini-série s'appuie sur le témoignage de Daniel Soucaze, ancien jeune gendarme de la Section de recherches de Toulouse, qui a consacré sept années à suivre la piste du tueur en série. Il raconte les difficultés rencontrées par les enquêteurs, les erreurs commises au cours des investigations et les intuitions qui ont permis de faire progresser le dossier. Son travail a finalement contribué à l'arrestation de Patrice Alègre et à l'obtention de ses aveux. Le podcast restitue cette traque à travers le regard d'un enquêteur directement impliqué dans l'affaire, en privilégiant son expérience et son récit des événements.
Clémence Fulleda donne la parole à un témoin central
Intitulée "La traque de Patrice Alègre, entre ratés et coups de génie", cette mini-série de trois épisodes rejoint le catalogue du podcast "Crimes et Témoignages" proposé par ICI. Elle est écrite et incarnée à Toulouse par Clémence Fulleda, journaliste à ICI Occitanie. La production repose sur le récit détaillé de Daniel Soucaze, qui revient sur les coulisses d'une enquête ayant marqué l'histoire judiciaire française. Les épisodes abordent les failles des investigations, les rebondissements et les décisions qui ont permis aux enquêteurs de retrouver Patrice Alègre.
En donnant directement la parole au gendarme, ICI choisit de raconter l'affaire depuis le point de vue de ceux qui ont participé aux recherches. Cette nouvelle série documentaire permet aux auditeurs de découvrir le déroulement de l'enquête et les circonstances de son aboutissement, à travers un témoignage recueilli plusieurs années après les faits.