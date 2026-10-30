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Vendredi 30 Octobre 2026 - 13:05

ICI lance un podcast sur la traque de Patrice Alègre


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ICI propose une nouvelle mini-série documentaire en trois épisodes dans son podcast "Crimes et Témoignages". Intitulée "La traque de Patrice Alègre, entre ratés et coups de génie", elle revient sur l'enquête ayant conduit à l'arrestation du tueur en série en 1997. Réalisée à partir du témoignage du gendarme Daniel Soucaze, cette production est écrite et incarnée par Clémence Fulleda, journaliste à ICI Occitanie.


ICI lance un podcast sur la traque de Patrice Alègre

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Avec cette nouvelle production audio, ICI revient sur une enquête criminelle qui a duré plusieurs années avant l'arrestation de Patrice Alègre, le 5 septembre 1997, à Toulouse. Le suspect, alors âgé de 29 ans, était recherché pour des viols et des meurtres commis principalement en Haute-Garonne. La mini-série s'appuie sur le témoignage de Daniel Soucaze, ancien jeune gendarme de la Section de recherches de Toulouse, qui a consacré sept années à suivre la piste du tueur en série. Il raconte les difficultés rencontrées par les enquêteurs, les erreurs commises au cours des investigations et les intuitions qui ont permis de faire progresser le dossier. Son travail a finalement contribué à l'arrestation de Patrice Alègre et à l'obtention de ses aveux. Le podcast restitue cette traque à travers le regard d'un enquêteur directement impliqué dans l'affaire, en privilégiant son expérience et son récit des événements.


Clémence Fulleda donne la parole à un témoin central

Intitulée "La traque de Patrice Alègre, entre ratés et coups de génie", cette mini-série de trois épisodes rejoint le catalogue du podcast "Crimes et Témoignages" proposé par ICI. Elle est écrite et incarnée à Toulouse par Clémence Fulleda, journaliste à ICI Occitanie. La production repose sur le récit détaillé de Daniel Soucaze, qui revient sur les coulisses d'une enquête ayant marqué l'histoire judiciaire française. Les épisodes abordent les failles des investigations, les rebondissements et les décisions qui ont permis aux enquêteurs de retrouver Patrice Alègre.
En donnant directement la parole au gendarme, ICI choisit de raconter l'affaire depuis le point de vue de ceux qui ont participé aux recherches. Cette nouvelle série documentaire permet aux auditeurs de découvrir le déroulement de l'enquête et les circonstances de son aboutissement, à travers un témoignage recueilli plusieurs années après les faits.


Tags : Clémence Fulleda, ICI, ICI Occitanie, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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