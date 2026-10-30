ICI lance un podcast sur la traque de Patrice Alègre

Avec cette nouvelle production audio, ICI revient sur une enquête criminelle qui a duré plusieurs années avant l'arrestation de Patrice Alègre, le 5 septembre 1997, à Toulouse. Le suspect, alors âgé de 29 ans, était recherché pour des viols et des meurtres commis principalement en Haute-Garonne. La mini-série s'appuie sur le témoignage de Daniel Soucaze, ancien jeune gendarme de la Section de recherches de Toulouse, qui a consacré sept années à suivre la piste du tueur en série. Il raconte les difficultés rencontrées par les enquêteurs, les erreurs commises au cours des investigations et les intuitions qui ont permis de faire progresser le dossier. Son travail a finalement contribué à l'arrestation de Patrice Alègre et à l'obtention de ses aveux. Le podcast restitue cette traque à travers le regard d'un enquêteur directement impliqué dans l'affaire, en privilégiant son expérience et son récit des événements.

