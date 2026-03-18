ICI Touraine lance une mini-série podcast en 4 épisodes sur l’affaire Courjault

Le podcast "Crimes et Témoignages", produit par ICI Touraine, propose ce mois-ci une mini-série de 4 épisodes consacrée à l’affaire Courjault. Réalisée par la journaliste Annabelle Wanecque, cette production audio retrace un fait divers qui a suscité une forte attention médiatique et judiciaire. La série intitulée "Affaire Courjault : anatomie d’un déni de grossesse" revient sur l’histoire personnelle et judiciaire de Véronique Courjault, mère de famille originaire de Tours.

La série revient sur un dossier qui a profondément marqué l’opinion publique et l’institution judiciaire. À l’été 2009, Véronique Courjault est jugée pour avoir tué trois de ses bébés à la naissance et les avoir cachés à son entourage.

À travers ces 4 épisodes, le podcast explore les dimensions personnelles, judiciaires et médicales de l’affaire.