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Mercredi 18 Mars 2026 - 11:30

ICI Touraine lance une mini-série podcast en 4 épisodes sur l’affaire Courjault


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La rédaction de ICI Touraine propose une nouvelle mini-série du podcast "Crimes et Témoignages" consacrée à l’affaire Courjault. Réalisée par la journaliste Annabelle Wanecque, cette production audio comprend 4 épisodes. Elle revient sur un fait divers qui a marqué la société française et l’institution judiciaire. La série est disponible sur ICI.fr et sur l’application Radio France.


ICI Touraine lance une mini-série podcast en 4 épisodes sur l’affaire Courjault

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Le podcast "Crimes et Témoignages", produit par ICI Touraine, propose ce mois-ci une mini-série de 4 épisodes consacrée à l’affaire Courjault. Réalisée par la journaliste Annabelle Wanecque, cette production audio retrace un fait divers qui a suscité une forte attention médiatique et judiciaire. La série intitulée "Affaire Courjault : anatomie d’un déni de grossesse" revient sur l’histoire personnelle et judiciaire de Véronique Courjault, mère de famille originaire de Tours.
La série revient sur un dossier qui a profondément marqué l’opinion publique et l’institution judiciaire. À l’été 2009, Véronique Courjault est jugée pour avoir tué trois de ses bébés à la naissance et les avoir cachés à son entourage.
À travers ces 4 épisodes, le podcast explore les dimensions personnelles, judiciaires et médicales de l’affaire.

Tags : Annabelle Wanecque, ICI, ICI Touraine, podcast, Radio France, True Crime



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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