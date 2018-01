Hotmixradio passe en mode… TV

C’était une idée finalement assez simple mais encore fallait-il la mettre en oeuvre : associer à chaque titre diffusé à l’antenne le clip correspondant sur le site web de la radio. C'est ce que propose depuis ce matin Hotmixradio, le bouquet de webradios créé par Olivier Riou et qui multiplie les innovations.

L'objectif : améliorer considérablement l’expérience de l’auditeur et, forcément, le retenir quelques secondes de plus face à l’écran. Depuis hier après-midi, sur la plupart des 18 programmes musicaux d'Hotmixradio peuvent donc se regarder. Un player en bas à droite "joue" le clip du titre en diffusion. Et il est possible de le passer en plein écran.