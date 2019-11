Hit Radio : première radio privée au Maroc

À l’antenne, des expertes, des DRH et des coachs ont intervenu pour donner des conseils aux chercheurs d’emploi. L’opération 100% BOOST continue en février pour accompagner les jeunes à bien choisir leurs orientations, puis en juin pour les accompagner à réussir leurs examens de fin d’année.

Hit Radio est écoutée par plus de 3.2 millions d’auditeurs à l’écoute chaque jour. La marque Hit Radio est désormais présente sur 14 pays (République Centrafricaine, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Sénégal, Togo, Gabon, Côte d’Ivoire, Burundi, Tchad, Niger et Comores...). Plus de 6 millions de fans et followers suivent la station sur les réseaux sociaux. Hit Radio accompagne plus de 1000 événements par an.