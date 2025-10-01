Heart Scotland fait rouler la solidarité à travers l’Écosse

-
Recruté en août dernier aux côtés de Des Clarke et Adele Cunningham, Grado anime désormais la matinale de Heart Scotland. À l’occasion de Make Some Noise Day, prévu le vendredi 10 octobre, il prend le départ d’un parcours de plus de 400 km entre Aberdeen et Glasgow. Particularité : ce trajet est réalisé uniquement en handcycle, grâce à la force des bras, et ponctué d’étapes quotidiennes entre le 6 et le 10 octobre.
Heart Scotland mobilise son antenne pour accompagner l’avancée du défi, en invitant les auditeurs à suivre "chaque mile" et à encourager Grado. La campagne est également relayée via les réseaux sociaux de la station, sur le site heart.co.uk/scotland et via l’application Global Player, accessible sur smartphone et enceintes connectées.