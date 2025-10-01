La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 1 Octobre 2025 - 13:10

Heart Scotland fait rouler la solidarité à travers l’Écosse


Notez


L'animateur de la matinale de "Heart Scotland Breakfast", Grado, va parcourir plus de 400 km en handcycle, d’Aberdeen à Glasgow, entre le 6 et le 10 octobre. Son défi caritatif, relayé en direct sur l’antenne et en numérique, vise à soutenir "Global’s Make Some Noise", la fondation du groupe, qui finance des projets d’aide aux personnes touchées par la pauvreté, le handicap, la santé mentale ou l’exclusion sociale.


Grado, animateur de Heart Scotland Breakfast, enfourche son handcycle pour relier Aberdeen à Glasgow. Un défi de plus de 400 km en une semaine, au profit de "Global’s Make Some Noise".
Grado, animateur de Heart Scotland Breakfast, enfourche son handcycle pour relier Aberdeen à Glasgow. Un défi de plus de 400 km en une semaine, au profit de "Global’s Make Some Noise".

Vous aimerez aussi

Recruté en août dernier aux côtés de Des Clarke et Adele Cunningham, Grado anime désormais la matinale de Heart Scotland. À l’occasion de Make Some Noise Day, prévu le vendredi 10 octobre, il prend le départ d’un parcours de plus de 400 km entre Aberdeen et Glasgow. Particularité : ce trajet est réalisé uniquement en handcycle, grâce à la force des bras, et ponctué d’étapes quotidiennes entre le 6 et le 10 octobre. 
Heart Scotland mobilise son antenne pour accompagner l’avancée du défi, en invitant les auditeurs à suivre "chaque mile" et à encourager Grado. La campagne est également relayée via les réseaux sociaux de la station, sur le site heart.co.uk/scotland et via l’application Global Player, accessible sur smartphone et enceintes connectées.


L’opération est réalisée au profit de "Global’s Make Some Noise", organisation caritative du groupe Global. L’initiative vise à financer de petites structures locales qui interviennent dans des domaines variés : santé mentale, accompagnement du handicap, lutte contre la pauvreté et soutien aux personnes sans-abri. Grado est accompagné dans ce défi par des bénéficiaires de "Spinal Injuries Scotland", association soutenue par "Make Some Noise".

Un levier d’engagement pour la radio

Pour Heart Scotland, cette initiative illustre l’intégration d’une opération caritative à l’antenne, avec une forte dimension interactive. "Ce challenge n’est pas facile, il va me pousser dans mes limites mais je suis déterminé à aller jusqu’au bout !", a expliqué Grado, insistant sur l’importance du soutien des auditeurs. Suzanne Ryder-Richardson, directrice de Global Goodness, ajoute : "Chaque livre collectée servira à financer des projets essentiels en Écosse, offrant un véritable soutien à ceux qui en ont besoin".

Tags : Global, Heart, Heart Scotland, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 1 Octobre 2025 - 12:45 La radio conserve 45% du temps d’écoute audio des 18–34 ans €

Mercredi 1 Octobre 2025 - 08:50 Les Norvégiens écoutent plus de podcasts et de flux audio €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication