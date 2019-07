Hausse de l'audience de Sud Radio à Paris et en province

Le "Parlons Vrai" développé par Sud Radio a su trouver son écho et être en phase avec les attentes des auditeurs et des français. "Du débat, de la controverse, de l’information, de l’échange pour mieux comprendre et se comprendre. Un vrai succès pour Sud Radio et ses

auditeurs qui reconnaissent à Sud Radio un ton et une liberté d’expression unique" souligne la radio de Fiducial Médias. "Des résultats performants également sur le digital avec une chaine Youtube lancée cette saison qui fédère autour de son live et des vidéos de toutes les émissions, avec plusieurs centaines de milliers de vues pour certaines. Des Facebook Live viraux et une audience digitale sur son site et ses applications en hausse tout au long de la saison selon l'ACPM / OJD".



Sud Radio annonce être prête pour le nouveau challenge de la rentrée, en s’appuyant sur ses équipes dans la continuité de ce succès.