Happy Média : dix ans d’écoute active des annonceurs de proximité

À la tête de Happy Média, Rodolphe Karmazyn observe les mutations des usages et des attentes des annonceurs vis-à-vis de la radio locale. S’il pointe les limites du tout-digital, il plaide pour une approche ancrée, éditorialement solide et connectée aux réalités du terrain, en conservant la souplesse et l’impact du média radio. Dans quelques jours, la jeune régie fêtera son dixième anniversaire.