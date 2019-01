HS Régies publicitaires - Le marketing de la pub radio

La publicité radio souffre d’une dégradation de son image auprès de ses propres clients à cause des tunnels de pub, des spots niais mal ciblés, de la confusion autour des publications d’audiences où toutes les radios sont premières, des lacunes marketing de commerciaux plus avides de signatures que de résultats mesurables. Commençons par éviter les erreurs, reproduites par la force de l’habitude.

• 90% des annonceurs locaux font de la pub radio sans identité sonore (c’est aussi inefficace et absurde que de faire une campagne presse ou affichage sans logo).

• La majorité des campagnes en floating pollue les antennes sans pour autant atteindre leur cible avec suffisamment de répétition.

• 90% des commerciaux focalisent leurs négociations sur leurs audiences, les tarifs, les remises… alors que les éléments déclencheurs sont l’idée créative et la pertinence du dispositif.

• Seuls 10 à 15% des annonceurs communiquent à l’année en radio alors que c’est la meilleure stratégie pour tout le monde. Du coup, les annonceurs pensent que la radio "ça ne marche pas, c’est cher, c’est pas mesurable…" et qu’il vaut mieux investir sur Facebook. En revanche, les clients radio qui exploitent efficacement les atouts du média renouvellent et augmentent facilement leurs investissements… Cherchez l’erreur !