HS Habillage - L'habillage antenne de RMC se refait une beauté

Cette audace et cette réactivité se ressentent à l'antenne, avec des jingles revenant sur des résultats tout juste tombés, voire reprenant des propos venant d'être dits à l'antenne. "J'encourage les réalisateurs que j'encadre à fabriquer des jingles en direct. Si ça marche, on les garde et si ça ne marche pas, tant pis : on aura au moins essayé", poursuit le jeune dirigeant, qui procède de la même manière pour l'autre nouveauté de l'habillage de sa station : des virgules musicales parsèment les émissions. Une vraie nouveauté pour une antenne tournant autour du talk.



"Ancrés dans notre époque, en avance sur les autres, tout en gardant notre ADN." Grégory Caranoni



L'ancien technicien a ainsi créé des virgules musicales de 8 à 22 secondes, en glanant des musiques déjà existantes. "Ces pauses permettent d'apporter de la douceur à des séquences denses en débats et confrontations. Plutôt que d'appuyer sur ces moments, nous préférons les sublimer avec ces musiques que nous testons grandeur nature." Depuis son arrivée, 70% de l'habillage a ainsi évolué. C’est un travail d’équipe dont il est fier : "Nous produisons plus que nous ne diffusons ! Nous multiplions les scénarios et nous adaptons en fonction de l’actualité."