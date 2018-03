Guaino et Sud Radio : c’est (déjà) terminé !

L’idylle aura été de (très) courte durée. Un peu plus de six mois. Sud Radio a en effet décidé de stopper la chronique quotidienne de Henri Guaino (lire le magazine de La Lettre Pro de la Radio n°99 ). La raison ? La présence de l’ancien député sur BFMTV et son soutien, à peine voilé à son ancien patron, Nicolas Sarkozy, empêtré dans des affaires judiciaires. "On ne peut pas être seul face à un journaliste pendant une heure et se prétendre éditorialiste. C’est de la politique et nous, nous sommes soumis à un contrôle strict du temps de parole par le CSA" commente-t-on dans les couloirs de l’antenne.