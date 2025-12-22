Graf’Hit appelle sa communauté à soutenir une radio libre et locale 

Depuis plusieurs années, GRAF’HIT propose une programmation qui mêle accompagnement des artistes locaux, ouverture aux lycéens et aux associations, et couverture des événements du territoire. Ce travail quotidien est assuré par une petite équipe soutenue par un grand nombre de bénévoles, dont l’investissement est estimé à 95 800 € en équivalent contributions volontaires.
Pour maintenir cette dynamique, la radio doit couvrir un ensemble de charges annuelles structurées : 72 160 € pour le personnel, 6 000 € pour les services extérieurs, 5 000 € pour les achats de matériel, 4 500 € de droits d’auteur, 900 € d’impôts et 2 000 € d’amortissements. Un total qui reflète la réalité d’une structure professionnelle.
Une audience fidèle, une antenne engagée
GRAF’HIT revendique une radio "curieuse et engagée", qui œuvre pour l’éducation aux médias et la diversité musicale, tout en assurant la continuité de l’antenne. Chaque euro collecté permet de maintenir l’équipement, d’assurer la production d’émissions ou encore de financer les reportages. La plateforme de dons en ligne permet de soutenir la radio tout en bénéficiant d’une réduction fiscale de 66% pour les particuliers, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ce soutien est aujourd’hui essentiel pour que GRAF’HIT puisse poursuivre sa mission et continuer d’exister dans un paysage radiophonique local qu’elle contribue à animer activement.
