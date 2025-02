Global signe un sixième trimestre consécutif de croissance

L’essor des assistants vocaux et des applications de streaming contribue à cette croissance. Le Global Player, plateforme numérique du groupe, facilite l’accès aux contenus et enrichit l’expérience d’écoute. Ashley Tabor-King, fondateur et président exécutif de Global, souligne : "Avoir six trimestres consécutifs de croissance est tout simplement incroyable. La radio occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des Britanniques, et nous ne tenons rien pour acquis. Le succès de Heart, Smooth et Radio X démontre à quel point nos marques sont fortes et appréciées."

De son côté, James Rea, directeur de la diffusion et du contenu chez Global, ajoute : "C’est une performance remarquable pour débuter l’année. Voir Heart franchir le cap des 13 millions d’auditeurs est une immense réussite pour nos équipes."