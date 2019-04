Global Music Report : une progression de 9.7% du revenu global

Drake, BTS, Ed Sheeran, Post Malone, Eminen, Queen, Imagine Dragons, Ariana Grande, Lady Gaga et Bruno composent le Top 10 mondial des artistes de la musique enregistrée en 2018. Les trois premières place du Top 10 mondial singles numériques 2018 sont tenus par Camilia Cabello avec "Havana", Drake avec "God's Plan" et Ed Sheeran avec "Shape of You".

En 2018, le marché mondial de la musique enregistrée a affiché une hausse de 9.7%. C’est la 4e année de hausse consécutive, et la progression la plus forte depuis que l’IFPI a commencé à produire des données internationales, en 1997. Cette croissance a été principalement portée par la hausse de 32.9% des revenus du streaming par abonnement, qui représentent désormais 37% du chiffre d’affaires mondial.