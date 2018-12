Gilets jaunes : ​le CSA appelle à la responsabilité des médias

C'est un appel qui en dit long sur la crise actuelle qui touche aussi les médias, notamment en radio et télévision dont certains journalistes ont été agressés ces dernières semaines en couvrant des manifestations des Gilets Jaunes. "A la veille d’une journée particulièrement difficile pour le pays tout entier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel en appelle à la responsabilité, lourde et complexe, des médias audiovisuels." indique le régulateur dans un communiqué. Le CSA demande "à chacun d’être attentif au respect du travail des journalistes et des équipes de reportage. Il souligne la nécessité de ne pas diffuser d’informations susceptibles de mettre en danger les forces de sécurité et la paix civile."