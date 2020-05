"Gamers" : le premier podcast d’Europe 1 Studio sur les histoires secrètes du jeu vidéo

Avec le confinement dû à la crise sanitaire mondiale, les Français sont nombreux à avoir ressorti les manettes. L'industrie du jeu vidéo connait une véritable explosion du nombre des ses ventes. Pour autant, les joueurs connaissent-ils vraiment l'histoire de leurs licences favorites ? Dans "Gamers", le journaliste et spécialiste des jeux vidéo Jean-François Morisse raconte en six épisodes les histoires secrètes qui se cachent derrière les jeux vidéo cultes. Tetris, Assassin’s Creed, Uncharted, les Sims, Final Fantasy ou encore Mortal Kombat… Toutes les semaines, il emmène les auditeurs à la rencontre de celles et ceux qui les ont inventés, faits, sauvés parfois.