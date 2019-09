Fun Radio : une campagne pour promouvoir la matinale

Pour cette saison 2019-2020, Bruno Guillon, toujours accompagné de Christina, accueille de nouveaux talents dans son émission : Pino, ex-journaliste à Fun Radio Bourgogne ; Grace, la standardiste de l’émission et Karina, qui présentait le JPI (Journal Pas en Images). L'émission propose également de nouveaux rendez-vous au programme : "Le jeu des 5 000€" à 7h30", "La télé de Mikka", "L’expérience d’Elliot" et "Le Off d’Elliot"..., sans oublier le rendez-vous incontournable "Bruno paie vos factures" à 7h15 et 8h15.

La matinale "Bruno Dans La Radio" a écoutée par 1 508 000 auditeurs sur l’ensemble de la précédente saison.