Fun Radio célèbre le World DJ Day

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, les auditeurs pourront retrouver une émission digitale avec les DJs résidents Fun Radio : Mico C, Matt et Alx Wat. Ils mixeront en BtoB entre 16h et 18h30. Puis de 20h à 00h, Adrien Toma animera une émission en Facebook Live : 4h pour créer un titre électro. Des producteurs, DJs seront invités dans l’émission pour participer à la réalisation du titre.

Entre 9h et 10h, les auditeurs retrouveront Bob Sinclar puis Saint-Lanvain (de 10h à 11h), Kimotion (de 11h à midi), Aslove (de 12h à 13h), Mico C (de 13h à 14h), Matt (de 14h à 15h), Lude (de 15h à 16h), Hugel dans "Le Vacher Time" et Ofenbach (de 19h à 20h).