Fun Radio - France Inter : le secret des community managers

On leur a demandé, à toutes les deux, quel profil était idéal quand on voulait se pencher sur le recrutement d’un community manager dans une radio. Pour Marion Donner, "il faut être passionné par la marque. Moi, à 26/27 ans, je n’ai pas de contraintes familiales, pas d’enfants. Donc, je peux me permettre d’être quasiment tout le temps disponible". À écouter Séverine Bastin, la créativité est le maître mot. "Un CM se doit d’être inventif et bien tenir compte des codes de chaque réseau social. C’est comme si vous arriviez à un dîner : il y a la table des instagramers, celle réservée à Facebook, etc. Je dis toujours qu’un CM se doit d’être prudent… On lui reprochera toujours plus de poster avec du retard que de publier une information fausse, non vérifiée. On n’est pas à une minute d’attente en plus…" Avec une qualité en filigrane : une orthographe irréprochable. On y est : vous êtes prêt à lancer le recrutement !