Franck Riester invité de "Debattle" sur Mouv'

Chaque soir, l’équipe de Debattle est en contact avec les jeunes à la radio et sur les réseaux sociaux pour échanger et débattre sur tous les sujets qui font l’actualité sociétale et politique.

Ce jeudi 20 juin, Franck Riester et les auditeurs de la chaîne discuteront ensemble du Pass Culture : un projet gouvernemental visant à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes Français.